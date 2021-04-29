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Стало известно о возобновлении авиарейсов из Шарджи в Москву

Артем Денисов
29 апреля, 2021 01:31
1 мин
Артем Денисов
29 апреля, 2021 01:31
1 мин
Air Arabia
Air Arabia

Авиаперевозчик Air Arabia объявил о возобновлении рейсов в Москву.

Полеты из Шарджи начнутся 1 мая. Летать между двумя городами можно будет четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В стоимость авиабилета будет включена медицинская страховка от коронавируса.

Кроме Москвы из Шарджи можно будет улететь в столицы таких стран, как Казахстан, Украина, Узбекистан, Грузия и Армения, сообщает телеканал «360».

В настоящее время россияне могут полететь в Дубай, но для этого необходимо иметь на отрицательный результат ПЦР-теста. Второй тест туристы проходят уже по прилете.

Тем временем, группа турецких архитекторов представила концепт небоскреба Squall Tower, который будет вращаться от ветра. Уникальное здание хотят построить в Дубае.

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