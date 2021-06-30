Еще один регион вводит бесковидные зоны в ресторанах и кафе
В ресторанах и кафе Чувашии будут введены бесковидные зоны.
Такое распоряжение отдал глава региона Олег Николаев. Кроме того, с 1 июля также будет ограничено обслуживание на предприятиях общепита с часу ночи до 6 часов утра. Как отметил губернатор, в Чувашии как минимум на три недели должна быть запрещена работа ночных клубов и танцполов.
Ограничительные меры вводятся из-за сложной обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, пишут «Известия». Николаев отметил, что сегодня часто заболевают молодые люди.
Как сообщалось, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 июня в заведения общественного питания можно будет попасть только с помощью QR-кодов. Их будут выдавать получившим прививку от коронавируса или уже переболевшим. Фактически это означает временный запрет на функционирование отрасли.