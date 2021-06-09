ЕС в ближайшие дни примет сплоченное решение против критически важных секторов белорусской экономики
Европейский союз в ближайшее время примет санкции против «критически важных секторов белорусской экономики». Подготовка перечня мер находится на завершающем этапе - при обсуждении учитывается оказываемая Россией поддержка республики.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, экономические санкции примут на встрече Совета министров ЕС по иностранным делам.
Боррель выразил надежду, что страны будут единогласны в вопросе санкций.
Из его слов следует, что ЕС подготовил экономический пакет для поддержки Беларуси. Его размер составляет 3 млрд евро.
Боррель признал, что поддержка России важная для Лукашенко. Этот нюанс будет учтен, «когда Европейский союз вновь будет обсуждать санкции».
Ранее Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за нарушения на митингах.