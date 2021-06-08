Изменения в белорусском УК. Что на этот раз запретил Александр Лукашенко
Все еще действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за преступления, касающиеся экстремизма, реабилитации нацизма и нарушений на массовых мероприятиях. Соответствующий документ размещен на Национальном правовом интернет-портале Республики.
Нововведения обширны: с одной стороны они исключают из УК страны 10 статей, в сумме около 24 составов преступлений, ввиду их невостребованности, с другой - вводят ряд новых статей.
К примеру, новый закон позволит властям сажать виновных в неоднократном нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия на срок до трех лет. За оскорбление же, сопротивление, насилие или покушение в отношении милицейских, судей, представителей власти или их близких в связи с выполнением ими служебных обязанностей ответственность, наоборот, серьезно ужесточится.
Подписанный Лукашенко документ также предусматривает ответственность за незаконный сбор или получение сведений, составляющих государственные секреты, с целью их распространения, но при отсутствии признаков измены государству или шпионажа. Закон регулирует наказание за пропаганду нацистской символики, разглашение сведений из частной жизни, а также в целом совершенствует порядок назначения наказания.
Большинство статей вступят в силу уже через три месяца, поясняет телеканал 360.