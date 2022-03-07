ЕС решит судьбу Украины через пару дней
Стало известно, когда Европейский Союз рассмотрит заявку Украины на членство. По словам главы Еврокомиссии Шарля Мишеля, данный вопрос поднимут на обсуждение уже через пару дней.
Известно, что в текущем месяце заявку на вступление в ЕС подали также Грузия и Молдавия. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что их просьба должна быть рассмотрена в отдельном порядке. Кроме всего прочего, глава ведомства раскритиковал решение властей Тбилиси и Кишинева не поддерживать антироссийские санкции, что говорит об их неготовности выступать «контрибьютором безопасности в Европе», передает ТАСС цитату политика.
Ранее советник главы Офиса Зеленского возмутился бездействием Запада - он предположил, что так называемым «друзьям Киева» попросту интересно наблюдать за разрушением Украины.