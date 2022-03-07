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Политика
Советник главы офиса Зеленского: Запад с удовольствием наблюдает за разрушением Украины
7 марта, 2022 12:07
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк недоволен тем, как Запад реагирует на спецоперацию России. Его возмущает бездействие зарубежных коллег.
Подоляк предположил, что «друзья» Киева, по всей видимости, наслаждаются, наблюдая за тем, как украинцы борются за свою независимость.
«Видимо, нашим друзьям доставляет удовольствие сидеть в уютном кафе в Париже, Берлине, Нью-Йорке или Будапеште, неспешно попивая кофе с круассаном и разглядывая фотографии украинских городов, которые в этот момент разрушаются», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в Грузии стали отбирать мужчин, уже воевавших против России.
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