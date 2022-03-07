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Политика
В Грузии отбирают воевавших против России мужчин и отправляют на Украину
7 марта, 2022 10:06
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Pixabay
В составе Вооружённых сил Украины действует диверсионно-разведывательная группа «Грузинский национальный легион». Известно, что в её составе военные с опытом, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и Ираке.
Известно, что группа на сегодняшний день состоит из 25 мужчин, в основном, граждан Грузии. Преимущественно, они выполняют поручение украинских координаторов в Луганской области.
Отбор добровольцев производится в Грузии — принимают только националистов, ранее уже воевавших против РФ. Участники грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта тоже рассматриваются, передаёт РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выполнит 7 марта просьбу французского лидера Эммануэля Макрона.
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