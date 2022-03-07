Владимир Путин выполнит просьбу Эммануэля Макрона в 10 утра
Президент России Владимир Путин решил выполнить просьбу своего французского коллеги Эммануэля Макрона. Лидеры созвонились накануне, затрагивали вопросы, касающиеся спецоперации.
Сегодня, 7 марта в 10 утра (по Москве), Россия объявит режим тишины для эвакуации сразу из нескольких городов Украины: Мариуполя, Киева, Харькова, Сум. До какого времени будут открыты гуманитарные коридоры, неясно — в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине уточнять не стали.
В соответствующем сообщении сказано, что в вышеупомянутых городах в настоящее время наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация, и попытки киевских властей сорвать оказание помощи — бессмысленны, поскольку в этот раз ситуация будет контролироваться беспилотниками, передаёт ТАСС.