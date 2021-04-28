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Политика

ЕС призвал прекратить систематические репрессии в отношении организаций Алексея Навального

Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 09:48
2 мин
Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 09:48
2 мин
pixabay.com
pixabay.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался по поводу ситуации вокруг организаций российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в настоящее время в заключении в колонии.

«Приостановление всей деятельности аффилированных с Алексеем организаций. В том числе его Фонд борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом – прим. ред.) противоречит международным обязательствам России. Я призываю российские власти пересмотреть недавние решения и прекратить систематические репрессии в отношении основных прав», – написал глава Европейской дипломатии в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее Мосгорсуд запретил сотрудникам трех организаций Навального проявлять хоть какую-либо активность – речь идет об ограничении деятельности Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (оба учреждения признаны в РФ НКО-иноагентами), а также «Штабов Навального». Учреждения хотят признать в стране экстремистскими.

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Алексей Навальный
ЕС
ФБК
Штаб Навального
Жозеп Боррель
ФЗПГ
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