Новости – Политика
Политика
ЕС предложил Минздраву РФ сотрудничать по COVID-сертификатам
8 июля, 2021 11:29
1 мин
1 мин
Flickr
Европейский Союз решил пересмотреть свое отношение к ковидным сертификатам. По словам посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера, экономическое и политическое объединение европейских государств обратилось к Министерству здравоохранения России с предложением обсудить варианты сотрудничества по данному вопросу, передает в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.
К слову, посол также добавил, что процесс сертификации российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе не является политизированным.
Ранее сообщалось о том, как больные коронавирусом переносят заболевание в жару.
Обсудите на форуме:
Как вы относитесь к инициативе ЕС начать сотрудничать с Минздравом РФ по ковид-сертификатам?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку