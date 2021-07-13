ЕС посоветовали быть начеку — восточные границы в опасности
ЕС должен смириться с тем фактом, что «перекрывая кислород» Беларуси, страны Европы страдают не меньше. Всё дело как минимум в расположении республики на карте - через неё связываются Европа и большая Евразия. Такое мнение выразил белорусский философ, публицист и политический обозреватель Алексей Дзермант.
«Это обязательно вернется бумерангом им самим - от повышения расходов на логистику до увеличения издержек на безопасность своих восточных границ», — предрёк политолог ближайшее будущее ЕС на фоне введения ряда ограничений против Беларуси и России.
В качестве ответа на санкции иностранных государств необходимо лишь обзавестись новыми партнерами и сблизиться с имеющимися союзниками, цитирует Дзерманта «БелТА».
Напомним, ранее стало известно о том, что Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным.