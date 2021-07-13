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Политика
Александр Лукашенко вылетел в Петербург к Владимиру Путину
13 июля, 2021 09:28
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Kremlin Pool ,/via Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится сегодня в Санкт-Петербурге с лидером РФ Владимиром Путиным.
Известно, что главы государств должны обсудить, в первую очередь, проблемы международного уровня, а также возможности сотрудничества в разных областях.
«Этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов», — говорится в близком к пресс-службе президента РБ Telegram-канале «Пул Первого».
Как сообщил источник, президенты договорились о встрече сегодня 1 июля во время телефонного разговора. Лукашенко уже вылетел в Россию.
Ранее сразу 11 государств «ополчились» против Александра Лукашенко. Все из-за мигрантов.
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