11 государств «ополчились» против Александра Лукашенко за «подкинутых» им мигрантов
Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь оказался в центре скандала. Шквал негативных по отношению к нему эмоций выразили представители парламентов 11 стран. Лидера РБ осудили за наплыв мигрантов через границу с Литвой.
«Мы осуждаем преднамеренно организованный приток миграции с Ближнего Востока в Литву режимом Лукашенко, пытаясь создать гуманитарный и миграционный кризис. Латвия должна быть готова к реализации такого сценария на нашей границе», — написал председатель комиссии Сейма (парламента) Латвии по иностранным делам Рихардс Колс в своём Twitter-аккаунте.
С ним оказались солидарны председатели комиссий по иностранным делам Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Литвы, Польши, Украины, Великобритании и США.
Известно, что власти Литвы запретили нелегальным мигрантам свободно перемещаться по стране до тех пор, пока им не дадут официального разрешения пребывать на территории республики, передаёт Sputnik Литва.
Ранее сообщалось о том, что поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу увеличился в 10 раз.