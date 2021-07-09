Поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу вырос в десять раз
Ситуация с наплывом нелегальных мигрантов в Литву становится критической. Текущим летом через литовско-белорусскую границу в страну проникло в десять раз больше иностранцев, чем в прошлом году. В республике объявлена экстремальная ситуация. Местные власти обвиняют в происходящих неконтролируемых событиях президента Беларуси Александра Лукашенко.
Примечательно, что за весь прошлый год границу пересекли лишь 74 нелегальных мигранта. К началу лета 2021-го эта цифра перевалила за полторы тысячи. Среди пребывающих, в основном, граждане Ирана, Сирии, Беларуси и России, есть люди с турецкими и афганскими паспортами, есть и те, кто вовсе не имеет при себе документов – к слову, к середине июля их число достигло 500 человек.
Литва убеждена, что ситуация с пребыванием мигрантов стала критической после посадки самолета Ryanair в Минске, ареста основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и последовавшей реакции стран Запада. Премьер-министр республики Ингрида Шимоните считает, что в нелегальном пересечении людей через границу принимают участие белорусские власти. Процесс этот направлен не столько против Литвы, сколько против ЕС.
2 июля власти республики объявили чрезвычайную ситуацию. Шимоните подчеркнула, что в патрулировании границы задействуют армию, здесь же появится ограждение, передает BBC.
Ранее Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь «никогда не будет отстойником» нелегальных мигрантов. Он намерен бороться с ними.