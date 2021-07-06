«Они хотят превратить Беларусь в отстойник»: Александр Лукашенко намерен бороться с мигрантами
Беларусь никогда не станет «отстойником» нелегальных мигрантов. Об этом лидер РБ заявил на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении республики.
Он отметил, что государство будет продолжать разбираться с основными вызовами на границе, в частности, с огромной массой беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз через Беларусь. Лукашенко подчеркнул, что нелегалам не позволят задержаться в республике.
«Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут», – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что Европа зовет мигрантов к себе из-за нехватки рабочих рук, при этом именно она и разрушила вышеперечисленные страны, поэтому разбираться с последствиями прошедших событий Беларусь не собирается, учитывая напряженную обстановку из-за санкционного давления, передает БелТА.
Ранее Александр Лукашенко обратился к МИД страны с требованием начать реагировать на государства, призывающие «дожимать» Беларусь.