Александр Лукашенко поручил подчиненным разобраться с призывающими «дожимать» Беларусь странами
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Министерству иностранных дел республики с требованием начать реагировать на «недружественные проявления» по отношению к государству.
Лидер РБ убежден, что некоторые страны будут и дальше вводить санкции против Беларуси, МИД, в свою очередь, должен отвечать на эти действия, а не просто наблюдать за происходящим.
«Рассчитываю услышать предложения Министерства иностранных дел о том, как будем выстраивать отношения со странами, которые сегодня вовсю носятся с призывами «дожимать» Беларусь», – заявил Лукашенко.
Также он раскритиковал дипломатов, которые, по его мнению, «сидят в норах и не высовываются», в то время как на республику обрушиваются новые ограничения со стороны Запада. К слову, про Запад. Лукашенко подчеркнул, что на нем мир не ограничивается, а поскольку экономика страны никогда особенно не была на высоте, лидер Беларуси призвал активнее сотрудничать с Азией, которая «не учит жить», передает БелТА.
Ранее Александр Лукашенко вновь напомнил недружественно настроенным странам о том, что Беларусь никогда не встанет на колени.