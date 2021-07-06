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Политика
Президент Беларуси отказался быть «разменной монетой» и «стоять на коленях»
6 июля, 2021 11:21
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President.gov.by
Беларусь во что бы то ни стало будет отстаивать суверенитет. Страна не станет «разменной монетой».
Эти заявления звучали из уст президента Беларуси Александра Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам 6 июля.
Глава государства напомнил «выбравшим Беларусь в качестве геополитической мишени», с кем они имеют дело. Перед ними народ, который «точно никогда не стоял на коленях».
«И мы стоять на коленях не будем... Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет», - сказал президент Беларуси. Его слова приводит БелТА.
Ранее Лукашенко назвал санкции в отношении суверенного государства «беззаконием и шантажом в международном масштабе».
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