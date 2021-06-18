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Политика
ЕС открыл границы для граждан крупнейшего в мире государства
18 июня, 2021 12:40
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pixabay.com
Совет Европейского союза принял решение позволить гражданам Соединенных Штатов Америки «проникать» в пространство экономико-политического объединения 27 европейских стран.
Так, в распространенном заявлении Совета ЕС говорится, что с сегодняшнего дня государства-члены союза должны постепенно снять ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией коронавируса для следующих стран: Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США, Китая. К слову, для КНР границы откроются только после того, как она откроет свои границы для ЕС, передает ТАСС.
Ранее ЕС разрешил нескольким категориям граждан путешествовать без ограничений.
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