ЕС может наложить санкции за «организованный белорусским государством бизнес» с мигрантами
Евросоюз может наложить санкции на Беларусь в связи с наплывом мигрантов из республики в Литву. Об этом предупредил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Он предупредил, что если миграционный кризис усилится, то страны ЕС убедятся в необходимости санкций. Рау оценил наплыв мигрантов со стороны Беларуси как «нападение на общие границы ЕС абсолютно организованным образом».
Рау уверен: привлечение мигрантов - это «чистый бизнес, организованный белорусским государством». По его мнению, Минск организует посадку мигрантов на самолет в разных странах мира, трансфер до белорусско-литовской границы, а также указывает, где и когда перейти ее.
Какими будут санкции - вопрос открытый. Но дискуссия на эту тему началась, констатировал министр в беседе с агентством РАР.
Ранее в Литве рассказали, как в Беларуси инструктируют нелегальных мигрантов перед проникновением в страну.