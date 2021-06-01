ЕС готовит «сюрприз» для белорусских чиновников и «Белавиа»
Евросоюз готовит промежуточные ограничительные меры против авиационных чиновников Беларуси и государственного авиаперевозчика «Белавиа».
Это связано с ситуацией вокруг рейса авиакомпании Ryanair. В настоящее время ЕС сейчас занимается проработкой предстоящих санкций, которые должны ударить по важным секторам экономики — производству калийных удобрений, нефтяной промышленности, продаже облигаций.
Однако чтобы оперативно отреагировать на инцидент с самолетом, в ЕС намерены пока принять промежуточные ограничения. 21 июня министры иностранных дел стран ЕС согласуют санкции против нескольких физических и двух юридических лиц. Им заморозят активы на территории Евросоюза, а также запретят въезд, сообщает РБК.
Ранее стало известно, что Германия и Франция решительно осуждают действия белорусского президента Александра Лукашенко в отношении граждан республики, а санкции против страны будут реализованы точечно, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.