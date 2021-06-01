Ангела Меркель планирует точечно «ударить» по Александру Лукашенко
Германия и Франция решительно осуждают действия белорусского президента Александра Лукашенко в отношении граждан республики, а санкции против страны будут реализованы точечно, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям», — заявила канцлер. Меркель отметила, что точечные санкции не изменит прошедшая встреча Лукашенко и Путина в Сочи, сообщает РБК.
Евросоюз решили расширить санкции в отношении Беларуси после инцидента с самолетом.
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Лайнер посадили из-за подозрения в наличии бомбы на борту. Угроза не подтвердилась, однако с самолёта был выведен журналист Роман Протасевич.