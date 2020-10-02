Всем пострадавшим: ЕС направит гуманитарную в Нагорный Карабах

Фото: fbc.net.ua

Евросоюз выделит экстренную гуманитарную помощь пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе населению по обе стороны от линии соприкосновения. Об этом с своем Twitter сообщает еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

«В связи с боевыми действиями в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ЕС выделяет чрезвычайную гуманитарную помощь всему гражданскому населению по обе стороны от линии соприкосновения», — пишет он.

Ранее президенты стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США призвали стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры.