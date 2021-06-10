Единственный доступный свидетель по делу MH17 дал убедительные показания о «Буке»
Единственный доступный свидетель, причастный к боевым действиям, где потерпел крушение самолет рейса MH17, дал показания о «Буке». Речь идет о бывшем командире одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимире Цемахе: по его словам, зенитно-ракетного комплекса не было в зоне конфликта в Донбассе.
Судья Дагмар Костер заявил, что Цемах с июня 2014 года отвечал за воздушную оборону в Снежном. В день крушения он не был в районе падения самолета, пишет РИА Новости.
«Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК «Бук», в том числе в Снежном», - зачитал судья показания Цемаха.
Следствие настаивает, что MH17 был сбит из ЗРК «Бук». Комплекс мог принадлежать курской 53-й зенитной ракетной бригаде ВС.
Напомним, Boeing «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. В крушении обвиняют троих россиян и одного украинца.
Ранее сообщалось, что в теле пилота нашли фрагменты, указывающие на взрыв извне.