Единственный человек из «путинской пятерки» идет в Госдуму
Из пяти человек, предложенных президентом России Владимиром Путиным в качестве лидеров списка «Единой России» на выборах, только один идет в Госдуму. Это детский омбудсмен Анна Кузнецова - глава государства уволил ее в связи с переходом в нижнюю палату парламента.
Соответствующи указ опубликован 1 октября.
Кто станет новым детским омбудсменом после снятия Кузнецовой с должности, Путин не решил. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин приказал Госдуме собраться досрочно.
Напомним, на выборах в Госдуму глава России предложил свою пятерку претендентов. Это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и Анна Кузнецова.