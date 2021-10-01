Новости – Политика
Политика
Владимир Путин воспользовался своим правом и приказал Госдуме собраться раньше
1 октября, 2021 14:27
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Первое заседание Государственной думы РФ восьмого созыва, которая была сформирована по итогам сентябрьских выборов, пройдет 12 октября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Начало заседания, согласно распоряжению, главы государства, назначено на 10 утра.
Согласно российской Конституции, первое заседание Госдумы проходит на тридцатый день после избрания. При этом президент наделён полномочиями созвать заседание досрочно. Полномочия предыдущего созыва Госдумы прекращаются с первым заседанием нового созыва.
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