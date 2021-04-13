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Политика
Еда из ресторана поставила на ноги сидящего в СИЗО «народного губернатора»
13 апреля, 2021 10:58
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Фото: Правительство Хабаровского края
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заболевший коронавирусом в СИЗО, пошел на поправку. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.
Она подчеркнула, что несмотря на положительный тест на COVID-19, Фургал, обвиняемый в организации заказных убийств и покушении на убийство, чувствует себя хорошо, передает РИА Новости.
Напомним, политика поместили в больницу следственного изолятора «Матросская тишина» на прошлой неделе с высокой температурой тела.
Ранее сообщалось о том, что в медучреждении Фургала начали кормить ресторанной едой – королевскими креветками и блинчиками с творогом. Все благодаря пожертвованиям его друзей и сторонников.
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