Еда из ресторана поставила на ноги сидящего в СИЗО «народного губернатора»

Политика

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заболевший коронавирусом в СИЗО, пошел на поправку. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

Она подчеркнула, что несмотря на положительный тест на COVID-19, Фургал, обвиняемый в организации заказных убийств и покушении на убийство, чувствует себя хорошо, передает РИА Новости.

Напомним, политика поместили в больницу следственного изолятора «Матросская тишина» на прошлой неделе с высокой температурой тела.

Ранее сообщалось о том, что в медучреждении Фургала начали кормить ресторанной едой – королевскими креветками и блинчиками с творогом. Все благодаря пожертвованиям его друзей и сторонников.