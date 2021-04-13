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Политика

Заболевший коронавирусом Сергей Фургал получил доступ к ресторанному меню в больнице СИЗО

Артем Денисов
13 апреля, 2021 03:01
2 мин
Артем Денисов
13 апреля, 2021 03:01
2 мин
sledcom.ru/youtube.com
sledcom.ru/youtube.com

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, попавший в больницу СИЗО «Матросская Тишина» после заражения коронавирусом, впервые с начала ареста девять месяцев назад стал получать еду из ресторанов.

Как сообщила общественный защитник Фургала Наталья Питченко, в СИЗО «Лефортово», где экс-губернатор находился после ареста, были проблемы с едой из-за строгих ограничений. Фургал через передачки получал только «самые простые и необходимые продукты».

После заболевания COVID-19 его перевели в больницу при другом СИЗО, после чего он может разнообразить свое меню за счет оплаты ресторанных заказов его друзьями, а также сторонников, которые собрали для него около 1 млн рублей. Так, 12 апреля «народный губернатор» позавтракал королевскими креветками и блинчиками с творогом. Далее его ждали филе семги с сыром, салат «Мимоза» и свежие фрукты, куриные грудки с грибами и йогурт с миндалем и абрикосом, а также пирожные, пишет «Коммерсант».

В начале апреля Сергей Фургал, находясь в СИЗО «Лефортово», заразился COVID-19.

По словам его адвоката Михаила Карапетяна, защита попросит следствие об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, так как ранее сам Фургал говорил о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания.

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ТЕГИ
Коронавирус
Еда
СИЗО
Хабаровский край
Фургал
Больница
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