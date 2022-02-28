Япония заявила об оккупации Россией Курил по аналогии со спецоперацией на территории Украины
Япония на фоне обострения разногласий Москвы и Киева заявила об оккупации Россией Южных Курил. Ранее японцы воздерживались от таких заявлений.
Директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма заявил: «Северные территории» (речь идет о Южных Курилах - прим.) оккупированы (Россией - прим.), и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину». Его слова приводит ТАСС.
Ранее страна заявляла о японском суверенитете на эти острова.
Япония и Россия не могут заключить мирное соглашение с даты окончания Второй мировой войны. Основное препятствие - разногласия насчет Курильских островов.
Россия не приемлет любые заявления о посягательстве на острова - она считает, что российский суверенитет над территориями не подлежит сомнению.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Генштаб Украины 28 числа выпустил информацию о ходе боевых действий. По его заявлениям, цели России провалились.