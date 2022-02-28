«Цели провалились»: Генштаб Украины опубликовал данные о военной операции России по состоянию на утро 28 февраля
Генштаб Украины опубликовал информацию о ходе военной операции по состоянию на 06:00 28 февраля. Напомним, она длится с утра 24 февраля.
По данным Генштаба, Россия снизила темпы, но пытается развить успех по отдельным направлениям. В сообщении командования в Facebook говорится, что удары наносятся российской стороной по военным и гражданским аэропортам, пунктам военного управления, объектам ПВО, населенным пунктам.
Отмечается, что нанесены ракетные удары по жилым домам в Житомире и Чернигове.
«При этом все попытки российских захватчиков достичь цели военной операции провалились», - сказано в заявлении.
Артиллерийским огнем уничтожено более 5 колонн военной техники и личной силы России.
«Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения», - сказано в сводке.
28 февраля Россия и Украина договорились провести переговоры. Они пройдут в Беларуси.