Япония захотела продвинуться «на полшага» в решении вопроса прошлого века с Россией

Политика

Япония собирается приложить все усилия, чтобы продвинуться в решении вопроса «северных территорий» (так в стране называют Южные Курилы). Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ответ на вопрос депутата от Либерально-демократической партии Такако Судзуки.

«Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы северных территорий», - сказал глава японского правительства. Его слова приводит ТАСС.

На новых переговорах будут соблюдаться все ранее достигнутые договоренности. Речь идет, в частности, о сингапурском соглашении, которое обязывает страны вести переговоры на основе советско-японской декларации 1956 гола.

В 2018 году президент России Владимир Путин и бывший премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о мирном договоре на основании послевоенного соглашения. В документе Советский Союз выразил готовность передать Японии Шикотан и другие мелкие необитаемые острова, но при условии, что передача состоится после заключения мирного договора.

Ранее Суга заявлял, что намерен поставить точку в вопросе Курил.