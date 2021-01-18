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Япония намерена поставить точку в вопросе принадлежности южной части Курильских островов. С таким заявлением на открытии сессии парламента выступил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

«Вопрос о северных территориях (так в Японии называют южные Курилы - прим.) не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку», - сказал он.

Суга продолжит политический курс в отношении России, начатый его предшественником Синдзо Абэ. Страна будет вести переговоры с опорой на «прежние договоренности между двумя странами». Японское правительство рассчитывает на развитие «всего комплекса японо-российских отношений», в том числе заключение мирного договора, пишет ТАСС.

Токио и Москва ведут переговоры по Курилам с середины прошлого века - власти до сих пор не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Этому препятствует вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Этот архипелаг был включен в состав СССР в 1945 году. Япония ссылается на Симодский трактат о торговле и границах 1855 года, согласно которому все Курилы, кроме четырех островов, являются российскими владениями.

В ноябре 2020 года сообщалось, что японскому пемьеру не хватает личных встреч с президентом России Владимиром Путиным.