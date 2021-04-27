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Русская планета
Политика

Япония не ослабит хватку и будет «возвращать» Курилы. Вариант решения вопроса выбран

Лилия Караева
27 апреля, 2021 09:50
2 мин
Лилия Караева
27 апреля, 2021 09:50
2 мин
Визит японской бизнес-делегации на Курильские острова
Sakhalin.gov.ru/Global Look Press

Министерство иностранных дел Японии опубликовало доклад под названием «Синяя книга по дипломатии» за 2021 год. В нем говорится, как страна планирует возвращать Курильские острова.

«Правительство под сильным лидерством глав Японии и России продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности северных территорий и заключении мирного договора», - сказано в документе. Выдержку приводит РИА Новости.

Для Японии проблема северных территорий, как в стране называют острова Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп, самая сложная в отношениях с Россией. Токио планирует выстраивать отношения с Москвой и развивать контакты в разных областях - политика, экономика, гуманитарные обмены.

Мирный договор между Россией и Японией не заключен со времен окончания войны. Этому препятствует вопрос о принадлежности Курил. Россия исключает передачу территорий другой стране.

Ранее сообщалось, что Япония намерена поставить точку в вопросе середины прошлого века.

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