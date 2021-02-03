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«Ядерное оружие – гарант мира»: В Госдуме ответили на заявление Пентагона о войне с РФ

Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 15:46
2 мин
Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 15:46
2 мин
wikimedia.org
wikimedia.org

Заявление Пентагона о грядущей ядерной войне с Россией не соответствует действительности и абсолютно неадекватно. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

«Ядерное оружие, как бы это не звучало парадоксально, является гарантом мира и сдерживающим фактором», – сказал депутат.

Он отметил, что пока власти Соединенных Штатов Америки кичатся большим флотом и заявляют о том, что весь мир нуждается в лидерстве США, другие страны не могут оставаться в стороне. Но это не значит, что в России тут же схватятся за ядерное оружие, так как осознают ответственность и «не воспринимают оружие как игрушки», в отличие от американцев. Если кого и стоит бояться Штатам, так это самих себе, цитирует Шеремета РИА Новости.

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заикнулся о том, что в скором времени может начаться ядерная война с Россией или Китаем.

Не так давно американские аналитики рассказали и о возможной войне России против Украины.

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ядерная война
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