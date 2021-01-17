Американские аналитики рассказали о вероятности войны России и Украины

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Россия и Украина могут начать вооруженный конфликт в 2021 году, вероятность такого исхода есть. Такого мнения придерживается ряд иностранных экспертов.

В отчете частной американской аналитической организации Council on Foreign Relations (CFR) выделено несколько стран и объединений, которые потенциально могут стать участниками вооруженных конфликтов в наступившем году. В этот список включены Россия, США, КНДР, Китай и Тайвань, Сирия, Турция, Венесуэла, Иран, Афганистан, весь блок НАТО и другие страны, пишет ФАН.

Однако столкновение между Россией и Украиной было оценено экспертами CFR как «среднее». С достаточно большой долей вероятности борьба будет происходить в виртуальном пространстве, считают эксперты.