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Американские аналитики рассказали о вероятности войны России и Украины в 2021 году

Сергей Михневич
17 января, 2021 17:32
1 мин
Американские аналитики рассказали о вероятности войны России и Украины
Flickr

Россия и Украина могут начать вооруженный конфликт в 2021 году, вероятность такого исхода есть. Такого мнения придерживается ряд иностранных экспертов.

В отчете частной американской аналитической организации Council on Foreign Relations (CFR) выделено несколько стран и объединений, которые потенциально могут стать участниками вооруженных конфликтов в наступившем году. В этот список включены Россия, США, КНДР, Китай и Тайвань, Сирия, Турция, Венесуэла, Иран, Афганистан, весь блок НАТО и другие страны, пишет ФАН.

Однако столкновение между Россией и Украиной было оценено экспертами CFR как «среднее». С достаточно большой долей вероятности борьба будет происходить в виртуальном пространстве, считают эксперты.

темы
США
Украина
Россия
Аналитика
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