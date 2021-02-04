Ядерные ракеты не полетят. ДСНВ продлен официально

Политика

Москва и Вашингтон продлили срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В министерстве иностранных дел России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора, сообщает МИД РФ.

Документ будет действовать без каких-либо изменений или дополнений. Срок действия продлевается до 5 февраля 2026 года, сообщает РБК.

Напомним, в конце января президент РФ Владимир Путин подписал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США. Договор будет действовать в течение пяти лет.

Предыдущий договор был о сокращении вооружений был подписан в 2010 году и действовал на протяжении 10 лет. Его срок истекал 5 февраля 2021 года.