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Ещё пять лет: Владимир Путин подписал стратегический договор с США

Антон Мельников
29 января, 2021 21:30
1 мин
Антон Мельников
29 января, 2021 21:30
1 мин
Kremlin.ru
Kremlin.ru

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США. Договор будет действовать в течение пяти лет.

Кремль считает, что достигнутое соглашение сохранит российско-американские взаимоотношения открытыми и предсказуемыми. Также оно позволит «поддержать стратегическую стабильность» и окажет благоприятное влияние на международную обстановку.

Предыдущий договор был о сокращении вооружений был подписан в 2010 году и действовал на протяжении 10 лет. Его срок истекал 5 февраля 2021 года, напоминает «РБК».

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