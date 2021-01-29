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Ещё пять лет: Владимир Путин подписал стратегический договор с США
29 января, 2021 21:30
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Kremlin.ru
Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США. Договор будет действовать в течение пяти лет.
Кремль считает, что достигнутое соглашение сохранит российско-американские взаимоотношения открытыми и предсказуемыми. Также оно позволит «поддержать стратегическую стабильность» и окажет благоприятное влияние на международную обстановку.
Предыдущий договор был о сокращении вооружений был подписан в 2010 году и действовал на протяжении 10 лет. Его срок истекал 5 февраля 2021 года, напоминает «РБК».
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