Ещё пять лет: Владимир Путин подписал стратегический договор с США

Политика

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США. Договор будет действовать в течение пяти лет.

Кремль считает, что достигнутое соглашение сохранит российско-американские взаимоотношения открытыми и предсказуемыми. Также оно позволит «поддержать стратегическую стабильность» и окажет благоприятное влияние на международную обстановку.

Предыдущий договор был о сокращении вооружений был подписан в 2010 году и действовал на протяжении 10 лет. Его срок истекал 5 февраля 2021 года, напоминает «РБК».