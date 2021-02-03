Ядерная война между Россией и США становится очень реальной перспективой

Политика

С момента распада Советского Союза США не рассматривали возможность ядерной войны с Россией, но такие времена остались в прошлом и ситуация изменилась. Об этом говорится в статье главы Стратегического командования Вооруженных сил страны адмирала Чарльза Ричарда для официального издания Военно-морского института США.

В публикации приводятся следующие слова: «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству».

По мнению адмирала, сдерживание России и Китая посредством ядерной войны рассматривается как никогда прежде. Не стоит исключать вариант использования ядерного оружия со стороны противников, считает он.

Ричард обратил внимание на то, что Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, пока американское военное ведомство сосредоточилось на борьбе с терроризмом. Он заметил, что страны бросают вызов международным нормам силовыми способами, которые нельзя оставлять без ответа, пишет Lenta.ru.

В обзоре Ричард подчеркнул, что Пентагон должен перейти от предпосылки, что ядерная война невозможна, к пониманию, что «применение ядерного оружия — это очень реальная перспектива».

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