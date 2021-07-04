«Яблоко» в лицах. Кого партия «кинула» вопреки активным избирательным кампаниям?

Политика

Партия «Яблоко» утвердила и опубликовала списки кандидатов на осенних выборах в Госдуму. Возглавляет список председатель партии Николай Рыбаков.

Исходя из перечня фамилий, партия действительно «выдвинула молодежь», как и утверждается в пресс-релизе. Многим кандидатам нет еще и сорока. Более того, стоит отметить, что партия поддержала кандидатуру Андрея Пивоварова, который сейчас находится в краснодарском СИЗО (его подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией). Это может здорово помочь ему, при наборе необходимого процента.

Вместе с тем, нескольких «яблочников», уже активно ведущих избирательные кампании в последние месяцы, партия оставила за бортом. Среди них экс-фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, депутат Петербургского Заксобрания Максим Резник и бывшая глава штаба Алексея Навального* в Петербурге Ирина Фатьянова.

Последние двое объявили о своем выдвижении еще несколько месяцев назад. За это время и парламентарий, и сторонница Навального очень активно вели свои кампании, поэтому отсутствие их фамилий в списках выглядит крайне цинично со стороны «яблочников».

И если отсутствие Максима Резника как-то можно объяснить тем, что в данный момент он находится под домашним арестом по наркоделу, то история с Фатьяновой очень неоднозначная.

«Чуда не произошло, и, несмотря на публичные заявления, с которыми выступали представители партии „Яблоко“, участники съезда не захотели, чтобы я шла по Третьему округу», — отреагировала в своем Twitter Фатьянова, добавив, что все равно пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Накануне стало известно, что Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться на выборы в Госдуму. О причинах его отказа от депутатского мандата ничего не известно.

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены в России.