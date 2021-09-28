«Я поступил честно»: Александр Лукашенко объяснил узаконенные убийства в Беларуси

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко не мог самостоятельно подписать указ о введении моратория на смертную казнь потому, что эта норма была принята на народном референдуме. Об этом заявил сам глава республики в ходе совещания по поводу изменений в конституцию.

По словам Лукашенко, в свой адрес он часто слышал упрёки в том, что Беларусь – последняя страна в Европе, которая все еще не отказалась от смертной казни. При этом самостоятельно ввести мораторий глава страны не мог.

«Я всегда говорил: я не могу подписать Указ вопреки тому, что было на референдуме. Запад это не слышал», - заявил он.

Лукашенко убежден, что не имел права вводить запрет на высшую меру наказания, поскольку это противоречило бы желаниям белорусов.

«Но согласитесь, что я поступил честно. Я не стал идти вопреки мнению народа. Хотя если бы я подписал Указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал», - сказал президент.

Он подчеркнул, что «народ принял вот такое решение, сохранив смертную казнь на референдуме».

В то же время Лукашенко допустил, что вопрос об отмене смертной казни должен быть вынесен на отдельный референдум. При этом сам глава республики убежден, что граждане эту форму наказания решат сохранить.

»Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение [высшей меры]», - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Ранее стало известно, что Лукашенко может пожизненно сохранить себе место в правящих кругах.