«Я и не планирую»: мэр Риги ответил на заявление МИД РФ о запрете въезжать в Россию
Министерство иностранных дел России включило мэра Риги Мартиньша Стакиса в список лиц, которым запрещён въезд в РФ. Таким образом ведомство решило наказать политика за то, что власти латвийской столицы сняли российский флаг с площади, где были размещены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, и заменили его на знамя Олимпийского комитета России.
При этом Мартиньша данное известие совершенно не огорчило. Он подчеркнул, что и не собирался ехать в РФ.
«Я получаю десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России. И я поддерживаю их! Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России. Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала накануне рижскому градоначальнику заниматься «не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам», говорится на сайте ведомства.
Ранее Захарова пригрозили Чехии фразой «готовьтесь».