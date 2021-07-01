Чехии пора готовиться: Мария Захарова дала угрожающее предупреждение посольству республики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила предупреждением на опровержение её же слов дипломатом Чехии.
На брифинге министерства иностранных дел Захарова заявила, что ведомство вызвало чешского посла в российской столице Витезслава Пивоньку. Причиной вызова послужило требование Праги выплатить компенсацию в связи с инцидентом во Врбетице.
Захарова отметила, что претензии Чехии рассматриваются Москвой как «неприемлемые» и МИД намерен выразить своё отношение главе чешской дипмиссии.
В ответ на заявление Захаровой представитель МИД Чехии Эва Давидова сообщила, что никакого вызова своего посла чешская сторона не получала.
Захарова отреагировала на это предупреждением.
«Ну и зря. Готовьтесь», - написала представитель российского МИД в своём Telegram-канале.
Напомним, несколькими днями ранее Чехия затребовала от России денежную компенсацию в 25,5 млн евро за взрывы на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Согласно позиции чешской стороны, к инциденту причастны российские спецслужбы.
Также Захарова ответила на ряд требований президента Литвы к России. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».