Вячеслав Володин: Выборы в США - постановочное шоу

Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил американскую и российскую системы выборов.

По его словам, наша - более эффективна, легитимна и открыта. Володин напомнил, что в России проводят прямые выборы, в США — президента выбирают 538 выборщиков. «Это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт», — сказал председатель Госдумы.

По его словам, для российских властей важно, чтобы не было двойных стандартов. Володин добавил, что выборная система в РФ более эффективна и открыта, сообщает телеканал «360».

Тем временем, согласно данным опросов, на проходящих президентских выборах, в «колеблющихся» штатах, лидирует действующий президент и кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп. При этом кандидат от Демократической партии США Джо Байден не сильно отстаёт от своего оппонента.