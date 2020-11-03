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Стал известен лидер в ключевых штатах на выборах президента США, но это ничего не решает

Антон Мельников
3 ноября, 2020 18:27
2 мин
Youtube / Настоящее Время
Youtube / Настоящее Время

Согласно данным опросов, на проходящих президентских выборах, в «колеблющихся» штатах, лидирует действующий президент и кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп. При этом кандидат от Демократической партии США Джо Байден не сильно отстаёт от своего оппонента.

Например, в штате Огайо свою поддержку Трампу выразили 47,4% избирателей, за Байдена проголосовало 46%. В штате Айова Джо Байден получил 45,6%, Трамп – 47,6%.

Северная Каролина отдала 47,8% голосов за Трампа, за Байдена – 47,6%.

47,7% избирателей штата Техас выбрали будущим президентом Трампа, еще 46,5% проголосовало за Байдена, передают «Известия».

Отметим, что в США действует система непрямых выборов. Главу государства выбирают «выборщики» от каждого штата. Их общее число – 538 человек. Подразумевается, что «выборщики» должны проголосовать также, как проголосовали рядовые избиратели штата, однако обязывающего к этому закона нет. Поэтому, не смотря на победу в штате одного кандидата, «выборщик» может проголосовать за другого.

темы
США
выборы
Дональд Трамп
Джо Байден
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