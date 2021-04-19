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Политика

Вячеслав Володин: Развитие России как сильного государства невыгодно

Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 08:59
2 мин
Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 08:59
2 мин
Russian State Duma/via Globallookpress.com
Russian State Duma/via Globallookpress.com

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин убежден, что в скором времени власти Соединенных Штатов Америки введут новые ограничения против РФ. Это связано с тем, что успехи страны, возглавляемой Владимиром Путиным, попросту раздражают коллег из-за рубежа.

«Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема», – убежден спикер Госдумы.

Он назвал истерикой заявления и претензии американцев, растущие в геометрической прогрессии. Володин убежден, что поскольку Россия стойко выстояла в период пандемии и не допустила развала экономики, США проявят себя именно в этой области.

«Предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации», – написал спикер ГД в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что Штаты крайне недовольны ситуацией, происходящей вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Они намерены ввести дополнительные санкции против РФ.

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США
Санкции
Экономика
Вячеслав Володин
Госдума
Россия
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