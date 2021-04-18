Последнее предупреждение? США пообещали ввести санкции из-за ситуации с Навальным

Политика

Американские власти с союзниками работают над тем, чтобы в России привлечь к ответственности тех, кто причастен к «отравлению» Навального. Об этом заявила СМИ пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани.

«Мы глубоко обеспокоены результатами исследований. Отравление Алексея Навального заслуживает осуждения. Россия и раньше использовала нервно-паралитические вещества. Мы работаем с нашими союзниками и международным сообществом для того, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто в этом виноват», - сказала она на брифинге.

Ранее специалисты лаборатории в Германии установили, что находящийся на лечении в Берлине Алексей Навальный был «отравлен» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет таких данных и российская сторона ждет ответа от немецких властей на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. Пеков заявил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с политиком, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа прошлого года в Омске. Политику стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не известно, сообщают РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что соратники оппозиционера Алексея Навального, к которому не допускают медиков в колонию, объявили о проведении национального митинга 21 апреля. Заявление об этом они разместили на канале политика в Telegram.