Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Последнее предупреждение? США пообещали ввести санкции из-за ситуации с Навальным

Сергей Михневич
18 апреля, 2021 17:19
2 мин
Сергей Михневич
18 апреля, 2021 17:19
2 мин
Zamir Usmanov/Globallookpress.com
США пообещали ввести санкции из-за ситуации с Навальным

Американские власти с союзниками работают над тем, чтобы в России привлечь к ответственности тех, кто причастен к «отравлению» Навального. Об этом заявила СМИ пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани.

«Мы глубоко обеспокоены результатами исследований. Отравление Алексея Навального заслуживает осуждения. Россия и раньше использовала нервно-паралитические вещества. Мы работаем с нашими союзниками и международным сообществом для того, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто в этом виноват», - сказала она на брифинге.

Ранее специалисты лаборатории в Германии установили, что находящийся на лечении в Берлине Алексей Навальный был «отравлен» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет таких данных и российская сторона ждет ответа от немецких властей на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. Пеков заявил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с политиком, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа прошлого года в Омске. Политику стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не известно, сообщают РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что соратники оппозиционера Алексея Навального, к которому не допускают медиков в колонию, объявили о проведении национального митинга 21 апреля. Заявление об этом они разместили на канале политика в Telegram.

Поделиться
ТЕГИ
США
Германия
Навальный
Отравление
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!