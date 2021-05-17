Вячеслав Володин рассказал о блокировке «неугодных» сайтов за «не ту» точку зрения

Политика

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин своеобразно высказался по поводу дня рождения интернета – ровно 30 лет назад был официально утверждён стандарт Всемирной паутины - www. Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что тогда никто и не подозревал о том, насколько благие намерения программистов, направленные на развитие технологий, обернутся новой угрозой.

«Вряд ли кто думал, что Сеть будет использоваться в том числе для продажи наркотиков, распространения детской порнографии, экстремистской и террористической информации, как инструмент политического давления», – заметил Володин.

По его словам, существуют три основные проблемы. Первая заключается в том, что пока власти различных государств принимают меры по защите граждан от одних угроз, появляются новые. Вторая связана с неуловимостью преступников, поскольку, например, для пропаганды экстремизма им необязательно находиться на территории определенной страны, можно с легкостью действовать дистанционно. Третья проблема касается мощи IT-гигантов, которые стали настолько независимы, что уже сами диктуют условия и правила на международной арене.

«Мы уже видим, как в угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная Сеть. Игнорируются принципы свободы слова, право на распространение информации. По чьей-то воле, без всяких правовых оснований, блокируются «неугодные» сайты, вся «вина» которых – в изложении «не той» точки зрения. Это недопустимо», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее спикер Госдумы обвинил Штаты в возникновении COVID-19 и потребовал компенсацию.