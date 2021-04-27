Вячеслав Володин обвинил США в утечке COVID-19 из их лаборатории и требует компенсации

Политика

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин начал задумываться о том, что Соединенные Штаты Америки неспроста критикуют каждый шаг властей РФ. По его мнению, эта напряженная между странами ситуация напрямую связана с появлением и распространением коронавируса в мире.

Спикер нижней палаты парламента убежден в необходимости изучить происхождение COVID-19, потому что есть подозрения, что за пандемией стоят именно Штаты.

«Вот исходя из того, как молчат сателлиты США, исходя из того, как сами США молчат, можно сделать вывод один: что совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые они по всему миру взяли и насоздавали», – считает политик.

Теперь стране, возглавляемой Джо Байденом, необходимо поразмыслить над тем, как компенсировать всем пострадавшим из-за коронавируса странам. Володин подчеркнул, что раз российские специалисты оказались способны разработать эффективную вакцину от новой инфекции, то и с истоками злосчастного заболевания они разберутся, передает «Дума ТВ».

Ранее Володин подчеркнул, что развитие России как сильного суверенного государства невыгодно.