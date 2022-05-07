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Политика
Вячеслав Володин призвал внести власти США в список военных преступников
7 мая, 2022 14:56
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Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos
США принимают участие в военных действиях на Украине и должны нести за это ответственность. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Володин указал на то, что президент США Джо Байден, требуя пресечь утечки данных о разведывательной помощи Украине, «признался, что Вашингтон рассекретили.
Байден признал, что США не только поставляют оружие «киевскому нацистскому режиму», но и руководят военными операциями, привлекая разведку. По сути Вашингтон напрямую участвует в конфликте и американский президент это сам признает, отметил Володин.
По мнению Володина, власти США должны пополнить список военных преступников за злодеяния, которые совершаются на Украине киевским режимом.
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