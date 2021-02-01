Политика

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин назвал условия, при выполнении которых Россия будет готова к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки.

По его словам, достичь расположения российских властей не так-то сложно. Только вот будут ли открыты к этим условиям в Штатах – неизвестно, так как совсем недавно госсекретарь США Этони Блинкен заявил о том, что весь мир «нуждается в руководящей роли США», что вызвало недоумение у председателя Госдумы. Володин считает, что пока американцы позволяют себе выражаться таким образом, говорить о развитии отношений невозможно.

«Наша страна открыта к диалогу, парламент также открыт, но при условии взаимного уважения и отсутствия двойных стандартов», – цитирует Володина РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что после массовых задержаний протестующих в России, власти США призвали Москву соблюдать международные обязательства в области прав человека.