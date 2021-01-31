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После массовых задержаний в России власти США призвали Москву соблюдать права человека

Сергей Михневич
31 января, 2021 14:30
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 14:30
1 мин
Протесты в России
РП

Россия должна соблюдать международные обязательства в области прав человека. Об этом сегодня, 31 января, заявила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс, комментируя задержания активистов и журналистов на фоне протестных акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

«Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Призываем РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека», — цитирует Росс Росбалт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Сегодня в городах страны проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, пишет Росбалт.

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